Чешскому министру разрешили не извиняться за оскорбление премьера

Глава минтруда Чехии Яна Малачова не должна извиняться за то, что назвала премьера Андрея Бабиша дебилом, так как это был подвох со стороны Чешского телевидения, сообщил в понедельник первый вице-премьер Ян Гамачек.

«Если бы это было под запись (для эфира), то она должна была бы извиниться. Но в данном случае это был подвох со стороны ЧТВ», – передает РИА «Новости» его слова.

По словам Гамачека, для извинений нет повода, а ЧТВ, как он считает, специализируется на том, что делает вид, что камера отключена, а потом ждет, «на чем поймать политика». «Такая журналистика за гранью», – сказал первый вице-премьер.

При этом сама Малачова сообщила, что допустила цитируемое выражение в эмоциях.

«Когда у вас большая ответственность, без эмоций просто не получается, я не робот. Мы находимся посередине второй волны пандемии, и приоритетом для меня является решение прежде всего этих беспрецедентных проблем, а не одного высказывания», – объяснила она.

Пресс-секретарь ЧТВ Каролина Блинкова в свою очередь отметила, что руководство канала изучает возникшую ситуацию.

«Репортаж в передаче «168 часов», в котором было использовано высказывание министра Малачовой, мы считаем «перешедшим грань», и поэтому проводим внутреннее расследование. Если будет необходимо, то предоставим разобраться с использованием данной записи этической комиссии ЧТВ», – заключила пресс-секретарь.

Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в прошлом году пошел дальше и назвал «дебилом» самого себя. Так он отреагировал на слова бизнесмена Игоря Коломойского, который назвал Милованова дебилом после его слов о влиянии выступлений «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране.