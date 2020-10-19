Украина заявила о готовности Ирана выплатить компенсации за сбитый Boeing

Иран готов выплатить компенсации за сбитый в январе под Тегераном Boeing, сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

На встрече с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом Енин заявил о готовности Ирана выплатить компенсации за сбитый в январе под Тегераном Boeing, сообщается на сайте МИДа.

«Приветствуем решение Ирана взять на себя всю ответственность за сбитие украинского самолета, а также готовность обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства», – сказал замглавы украинского МИДа.

Он также отметил необходимость провести объективное расследование и призвал Тегеран обеспечить доступ ко всем материалам.

Напомним, 8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Иран признал, что украинский самолет был сбит по ошибке: воздушное судно приняли за крылатую ракету.

Подозреваемых в причастности к крушению лайнера арестовали. Верховный суд Ирана призвал власти страны выплатить компенсации семьям жертв крушения Boeing. При этом Иран отказался передавать черные ящики сбитого Boeing Украине.