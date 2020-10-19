Врач рассказала о рисках приема жаропонижающих

Появившаяся во время пандемии привычка людей пить жаропонижающие препараты «просто так», например, чтобы подстраховаться перед измерением температуры на работе или в аэропорту, может обернуться серьезными проблемами для здоровья, предупредила врач общей практики Лариса Алексеева.

Жаропонижающие препараты оказывают влияние на работу печени, желудочно-кишечного тракта, сосудов и даже нервной системы, передает «Ридус».

«Во-первых, они гепатотоксичны (вызывают нарушение работы печени). Второе, жаропонижающие препараты действуют на желудочно-кишечный тракт при частом употреблении, особенно на стенки желудка, разъедая их и вызывая язвенно-некротические процессы, вплоть до кровотечения», – пояснила Алексеева.

Содержащие аспирин и парацетамол лекарства могут навредить органам ЖКТ, а ненаркотические анальгетики могут вызывать нарушения в работе нервной системы, бронхоспазмы, аллергию и влиять на способность управлять транспортным средством.

«Эти средства можно применять только дней пять, и то по показанию врача, потому что они вызывают спазм сосудов не только в носовых пазах, но может возникнуть и общий спазм сосудов всего организма. Кроме того, могут вызвать атрофию слизистой оболочки носовых ходов. Человек перестает чувствовать запахи, и потом очень сложно восстанавливать носовое дыхание, будет постоянная сильная сухость», – подчеркнула Алексеева.

Терапевт Надежда Чернышова добавила, что неслучайно в инструкциях для жаропонижающих указан срок, в течение которого их можно принимать.

«Иначе начинаются обострения. Начиная от раздражающего действия на желудочно-кишечный тракт, то есть так можно заработать, например, гастрит, и дойти до понижения кроветворения. Можно подавить образование красных кровяных телец в крови, то есть анемия может развиться», – предупредила врач.

Медики посоветовали оставаться дома тем, кто почувствовал недомогание, так как заболевший человек не только может быть опасен для окружающих, но и вредит самому себе, так как ослабленный иммунитет получает новую атаку вирусами и состояние здоровья ухудшается.

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева заявила, что не у всех переболевших коронавирусом в организме образуются антитела, однако иммунитет к вирусу все равно вырабатывается.