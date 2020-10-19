ВЦИОМ рассказал об улучшении социального самочувствия россиян

Социальное самочувствие россиян по итогам сентября 2020 года улучшилось по сравнению с августом, к такому выводу пришли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Россияне оценивают материальное положение своей семьи преимущественно как среднее (60%). Негативные оценки сократились по сравнению с августом на 2 п.п. и составили 24%, как хорошее оценивают материальное положение семьи 15% россиян. Таким образом, индекс самооценки материального положения составил 51 п., что на 3 п.п. больше, чем в предыдущем месяце, сообщается на сайте ВЦИОМ.

Россияне скорее удовлетворены своей жизнью: 46% сообщили, что их полностью устраивает жизнь, которую они ведут, еще 30% заявили, что отчасти устраивает, отчасти нет. О полной неудовлетворенности своей жизнью сообщили 23% наших соотечественников, что на 2 п.п. меньше, чем в сентябре прошлого года. Таким образом, индекс удовлетворенности жизнью составил 53 п.

Индекс социального оптимизма составляет – 61 п., то есть остается на уровне июня-августа – после весеннего падения до -81 п. в апреле. Более половины россиян предполагают, что экономический кризис еще ожидает нас впереди (60%). При этом 15% считают, что худший период мы переживаем сейчас, а 16% – что он уже позади.

Ранее исследование банка «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» показало, что жителям России необходимо зарабатывать 100–150 тыс. рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливым.