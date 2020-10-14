Россияне сказали, сколько денег им нужно в месяц для счастья

Жителям России необходимо зарабатывать 100–150 тыс. рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливым, свидетельствует исследование банка «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь».

Опрос показал, что половина россиян счастливы из-за наличия престижной и хорошо оплачиваемой работы. О таком критерии чаще других заявляли жители Сибири (57%) и Урала (56%). При этом 26% респондентов пожелали себе для счастья много денег. Чаще остальных об этом говорили в Северо-Кавказском и Приволжском округах (по 31%), передает РИА «Новости».

Также 43% жителей России хотели бы получать в 10 раз больше своего нынешнего дохода. По их мнению, такой заработок сделает их счастливыми. 8% заявили, что для счастья им нужен минимум миллион долларов.

Только 4% россиян сообщили, что для счастья им достаточно текущего заработка. Такую позицию чаще других выражали в Московском регионе и на Северо-Западе (6%).

Среднестатистический россиянин считает зарплату в 60 тыс. рублей в месяц неплохой. При этом стать счастливыми им бы помог доход в 100–150 тыс. в месяц. Вместе с тем москвичам для счастья нужно больше денег – 150–300 тыс. рублей в месяц.

В исследовании приняли участие 1000 россиян в возрасте 18–65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

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