Пашинян обвинил Турцию в попытке устроить «еще один геноцид армян»

Турция стремится устроить новый геноцид армянского народа, заявил глава правительства Армении Никол Пашинян.

Он сообщил, что в распоряжении Еревана «есть пропагандистские видеоролики джихадистов с геолокацией на месте военных действий» и «тела некоторых из них». Пашинян подчеркнул, что «доказательства уже опубликованы». Он пояснил, что «специальная программа» позволяет «проанализировать эти видеоматериалы и узнать, где проходили эти съемки». Премьер отметил, что «доказательства официально признаны Россией, Францией и другими странами».

Джихадисты, по словам премьера, «были переброшены на фронт во время боевых действий». Видео снимали сами сирийские боевики – «террористы, посланные турками». Он считает, что «цель ясна» – «турки хотят еще одного геноцида армянского народа», передает РИА «Новости» со ссылкой на Corriere della Sera.

«Я спрашиваю себя и международное сообщество: какое прекращение огня мы можем подписать с этими террористами? Мы подвергаемся нападению, мы должны защищаться, как любой народ, которому угрожает уничтожение», – сказал глава правительства Армении.

Напомним, Пашинян заявил, что Турция склонила Азербайджан к нападению на Нагорный Карабах, конфликт не начался бы без вмешательства Анкары. Как заявил президент Армении Армен Саркисян, Турция пытается взять под контроль нефте- и газопроводы и потоки миграции не только в Азербайджане, но и в других регионах, что позволит ей влиять на Европу, Северную Африку, Центральную Азию и Каспийский регион.

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