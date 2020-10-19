Армения объяснила «большую игру» Турции

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19 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 00:24  |  vz.ru
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Тиньков нашел в себе силы поступить с «Яндексом» нестандартно

Почему Олег Тиньков отказался от 5,5 млрд долларов Нина Зотина/РИА Новости
«Мы, а не они, купим этот говно-Яндекс!». Так эмоционально объяснил срыв сделки о покупке IT-гигантом банка «Тинькофф» его основатель Олег Тиньков. Еще пару недель назад казалось, что бизнесмен совершит очередную, невероятно выгодную для себя сделку. «Яндекс» давал за банк большие деньги, которые вряд ли кто-то еще может предложить. Что же пошло не так и почему Центробанк собирается проверить эту историю? Подробности...
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«Дело Навального» подрывает авторитет иностранных спецслужб

Навальный удивительно быстро пришел в себя после «двойного отравления» супертоксичным «Новичком» instagram.com/navalny
В западной прессе появилась новая версия «отравления» Навального. Как пишет теперь британская Guardian, блогера и не планировали убивать, а хотели только припугнуть, и занималась этим якобы «Вторая служба ФСБ». Информацию об этом изданию предоставили некие источники, связанные с европейскими разведками. Однако данная версия, по мнению экспертов, выглядит чрезвычайно нелепо и не выдерживает никакой критики. Подробности...
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Как сорвались переговоры о переходе союзников Гитлера в Красную армию

Солдаты словацкой «Быстрой дивизии» форсируют Днепр общественное достояние
Принято считать, что переход частей вермахта и его союзников на сторону СССР начался только под самый конец войны, в 1945 году. Однако опубликованы документы, которые рассказывают о действительно уникальном случае: союзники Гитлера, словацкая так называемая Быстрая дивизия пыталась сдаться Красной армии еще в 1943-м. Почему эта попытка в итоге была сорвана? Подробности...
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Ракетный обстрел Гянджи меняет ход конфликта в Карабахе

Удар по городу Гянджа не был оправдан ни с политической, ни с военной точки зрения mod.gov.az
Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал «на поле боя» наказать Армению за ракетный обстрел города Гянджа. Ударом разрушен жилой квартал, есть жертвы и раненые. Армия обороны Нагорного Карабаха утверждает: целями были военные объекты Азербайджана. В экспертной среде не исключают, что удар должен был спровоцировать Алиева атаковать Армению и вынудить Россию ввязаться в конфликт в рамках союзнических обязательств перед Ереваном по ОДКБ. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Геронтократия защищает США

Дометий Завольский, историк-архивист
Современная медицина хоть уже замедляет (неравномерно) старение, но еще не омолаживает. Есть риск получить геронтократию в яркой обертке: вроде бы активных политиков, кои десятилетиями будут мыслить по-стариковски. Подробности...
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Русское вино взбирается на третью полку

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Говорят, хороший винодел – не тот, кому удалось произвести качественное вино, «вино на удачу», но тот, кто ежегодно выдает стабильно высокое качество. Русские виноделы научились делать отличные вина. Осталось всего ничего – найти своего, русского, потребителя. Подробности...
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Пять вопросов Владимира Зеленского поставили в тупик его самого

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Очевидно ведь, что легализация медицинского каннабиса интересует людей в значительно меньшей степени, чем, например, открытие рынка земли. Рынок земли, однако, предметом референдума или хотя бы официального опроса не стал. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Армения объяснила «большую игру» Турции

       19 октября 2020, 00:24
    Фото: mod.gov.az
    Текст: Антон Антонов

    Турция пытается взять под контроль нефте- и газопроводы и потоки миграции не только в Азербайджане, но и в ряде других регионов, что позволит ей влиять на Европу, Северную Африку, Центральную Азию и Каспийский регион, заявил президент Армении Армен Саркисян.

    Комментируя заявления о сбитом Турцией армянском Су-25, Саркисян пояснил, что в таких случаях доказательства предоставляются не «на журналистском уровне или на общественном». Он указал, что «Турция является членом НАТО», и заявил: «А что делает страна – член НАТО в Азербайджане и почему она воюет в Карабахе? Вопрос: НАТО дало Турции зеленый свет?». Кроме того, Саркисян спросил: «Или хартия НАТО разрешает членам альянса использовать вооружения и технологии, которые принадлежат альянсу или которые были созданы с помощью НАТО в третьих странах, привлекать людей, которые проходили тренировки в рамках НАТО?».

    «Если говорить о том F-16, то первые документы должны быть представлены в адрес НАТО», – приводит его слова «Коммерсант». Президент отметил, что беспилотники Bayraktar «интенсивно используется против мирных жителей», а ведь это «натовский продукт – отдельные элементы были созданы в разных странах НАТО». Саркисян пояснил, что сам он «действует при помощи инструментов общественной политики», но соответствующие вопросы «задают МИД и Минобороны», ведь «у Армении, как и у многих других стран, есть партнерские отношения с НАТО».

    Саркисян заявил, что «Турция не может быть посредником» в переговорах, так как «в открытую поддерживает Азербайджан, делает это очень грубо и в принципе уже является стороной конфликта». По его словам, «Турция якобы пришла помочь «братскому Азербайджану», но Анкара просто «хочет управлять» нефте- и газопроводами.

    «И чем дольше длится конфликт, тем глубже будет присутствие Турции в Азербайджане. А это будет менять всю региональную геополитику. Турция становится соседом России, с которой у нее, по сути, будет сухопутная граница. Турция будет управлять нефте- и газопроводом, которые проложены в Европу», – указал Саркисян, отметив, что так Анкара «будет иметь огромное влияние на энергетическую безопасность Европы», как и на «Центральную Азию и Каспийский регион, потому что часть газа и нефти идет именно оттуда».

    На ваш взгляд

     
    Готовы ли вы отказаться от отдыха в Турции в ответ на агрессивное поведение Эрдогана в конфликте вокруг Нагорного Карабаха?


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    «То есть она станет посередине и будет решать: хочу – пропущу вашу нефть, хочу – нет», – сказал он, добавив, что Турция прежде «была потребителем, а сейчас будет управляющим». Саркисян заявил, что Турция сейчас «повсюду разрушает статус-кво и создает очаги нестабильности». В частности, в Ливии «снова есть как минимум два момента – контроль над богатыми энергетическими ресурсами и контроль над воротами миграции из Африки в Европу». По его словам, «турки хотят также контролировать энергетические потоки с Каспия и из Северной Африки». «То есть это большая игра», – сказал Саркисян.

    Он указал на вторжение Турции в Сирию и Ирак, «разработку нефтяных скважин в части акватории Средиземного моря, которая принадлежит Греции», и на Кипре, половину которого Турция «фактически оккупировала». В связи с этим, по словам Саркисяна, не стоит говорить о «чисто карабахской проблеме».

    Напомним, события в Нагорном Карабахе стали одним из многих за последние годы примеров агрессивной внешней политики Турции. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, зачем Анкаре война на Кавказе и на каких основаниях Турция может вмешаться в противостояние между Арменией и Азербайджаном. Азербайджан ради Турции уже поссорился с Грецией и Францией.

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