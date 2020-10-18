МВД предложило штрафовать за резину не по сезону

МВД России предложило запретить передвижение на автомобиле с летней резиной с декабря по февраль, следует из разработанного ведомством проекта постановления правительства.

В перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортного средства, входят случаи, когда автомобили «укомплектованы шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август)» и когда «транспортные средства категорий M1 и N1 не укомплектованы зимними шинами в зимний период (декабрь, январь, февраль)», передает ТАСС.

Отмечается, что органы исполнительной власти субъектов могут увеличивать сроки, определяющие летний и зимний периоды. В категорию M1 входят легковые автомобили, категория N1 включает автомобили для грузоперевозок, не имеющие дополнительных пассажирских мест, масса машин такой категории не должна быть более 3500 кг.

Сейчас штрафов за передвижение на резине не по сезону нет, однако в случае, если перечень будет утвержден, нарушителям будет грозить штраф в размере до 500 рублей по ст. 12.5 КоАП («Управление транспортным средством при наличии неисправностей»).

Кроме того, МВД предлагает запретить наносить тонировку на стекла автомобилей. «Окрашенные в массе и тонированные ветровые стекла искажают правильное восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов. Покрытие стекол создает зеркальный эффект», – говорится в тексте документа.

Запрещено будет ездить со сломанными либо потертыми ремнями безопасности, без подушек безопасности и с неисправными подушками. Помимо этого, в разделе «Двигатель» установлены требования к размещению установки системы питания газобаллонных транспортных средств.

Накануне столичный департамент транспорта предупредил водителей города, что в Москве ожидаются дождь, гололедица и мокрый снег, и попросил водителей сменить резину на зимнюю.