Трамп предрек превращение Байденом Мичигана в лагерь беженцев

Если Джо Байден станет президентом США, штат Мичиган превратится в лагерь беженцев, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

Выступая в Мичигане, Трамп заявил, что «одна из главных опасностей», угрожающих штату – «это план Байдена наводнить» его «беженцами из горячих террористических точек со всего мира, в том числе из Сирии, Сомали и Йемена». Как заявил Трамп, Байден «превратит Мичиган в лагерь беженцев», передает РИА «Новости».

Кроме того, Трамп обвинил своего соперника на предстоящих выборах в том, что в случае избрания «Байден закроет страну» и восстановит жесткие санитарные ограничения, а также «отсрочит создание вакцины и продлит пандемию», передает ТАСС.