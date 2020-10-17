Трамп раскритиковал модератора вторых дебатов с Байденом

Глава американского государства Дональд Трамп назвал ведущую телеканала NBC News Кристен Уэлкер – модератора его вторых дебатов с кандидатом в президенты США Джо Байденом – «ужасной».

По его словам, Уэлкер «всегда была ужасной и несправедливой, как и большинство репортеров фейк ньюз». Однако Трамп подчеркнул, что «все равно сыграет в эту игру». Он заявил: «Люди знают! Как там Стив Скалли поживает?». Скалли должен был стать модератором дебатов Трампа и Байдена. Дебаты не состоялись в связи с разногласиями относительно формата на фоне перенесенного Трампом коронавируса. Позднее стало известно, что Скалли, солгавший о взломе аккаунта в Twitter, отстранен, передает РИА «Новости».

Напомним, второй тур дебатов состоится 22 октября в Нашвилле, штат Теннесси. Эти дебаты должны были стать уже третьими, но Трамп отказался менять формат второго тура на виртуальный и запланированные вторыми дебаты не состоялись. Первые дебаты Трампа и Байдена в СМИ назвали самыми грязными в истории США.

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