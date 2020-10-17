Судьям КС решили запретить критиковать решения суда Россиянку Осипову решили перевести в тюрьму Канзаса после отбытого срока Умерла праправнучка Пушкина профессор Усова 17 октября 2020, 19:25

Фото: кадр Первого канала

Текст: Абдулла Шакиров

Праправнучка поэта Александра Пушкина профессор Галина Усова умерла в Мичуринске в возрасте 81 года. Прощание с Усовой состоится в воскресенье утром в Боголюбском кафедральном соборе, передает ТАСС. Профессор Усова – прапраправнучка Пушкина по линии своей прабабушки Наталии Вельяминовой. На протяжении всей жизни Усова проводила научные исследования по изучению изменчивости клоновых подвоев и выяснению генетической природы мутантных клонов. Она один из авторов «Красной книги Тамбовской области: растения, лишайники, грибы».

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