Глава МИД Германии встретился с Алексиевич

Глава МИД ФРГ Хайко Маас встретился с белорусской писательницей, нобелевским лауреатом и членом координационного совета оппозиции Белоруссии Светланой Алексиевич.

«Глава МИД Хайко Маас сегодня встретился с нобелевским лауреатом по литературе Светланой Алексиевич, чтобы среди прочего обсудить ситуацию в Белоруссии», – цитирует сообщение немецкого МИД РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Алексиевич уехала из Белоруссии. Пресс-служба КС сообщила, что Алексиевич покинула Белоруссию и отправилась в Германию на лечение, писательница давно планировала отъезд.

Координационный совет Белоруссии решил не исключать покинувших республику участников. В президиум координационного совета оппозиции Белоруссии изначально входило семь человек.