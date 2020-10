Постпредство России при ЕС сочло граничащими с абсурдом санкции из-за Навального Британские СМИ объяснили, почему Навальный выжил 16 октября 2020, 17:25

Фото: navalny/Instagram

Текст: Алексей Дегтярев

По мнению западных спецслужб, якобы «отравленного» российского блогера Алексея Навального не хотели убивать, утверждает британское издание The Guardian со ссылкой на собственные источники. К таким выводам пришли спецслужбы в Лондоне, Берлине и Париже, утверждает The Guardian со ссылкой на собеседников в «сфере безопасности» этих европейских стран. По этим данным, «отравлением» Навального якобы занималась Вторая служба ФСБ, при этом в «планах» российских спецслужб не было убийства блогера, а было лишь «намерение запугать его», чтобы тот покинул Россию. При этом в статье утверждается, что «Новичок» против Навального применили намеренно, хотя, пишет автор, «отравление» могли бы осуществить и с помощью других веществ. Именно на основании этих выводов Еврокомиссия решила ввести санкции в отношении директора ФСБ Александра Бортникова, утверждается в материале. Отметим, в статье The Guardian не упоминается, что в действительности Россия уничтожила все запасы отравляющих веществ под контролем ОЗХО. В четверг Европейский союз и Великобритания ввели в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Перед этим глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия зеркально ответит на санкции Европейского союза из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. В Совфеде также пообещали зеркальный ответ на санкции из-за «дела Навального». Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что санкции ЕС против россиян получат должную реакцию с российской стороны. 6 октября ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. Однако ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявили главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ. Кремль многократно подчеркивал, что Россия готова ко всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. Также в Москве подчеркивали, что в России нет и не было отравляющего вещества «Новичок», это придуманный «западный бренд». Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как понять логику брюссельских чиновников, добавивших в санкционный список высокопоставленных сотрудников Минобороны и внутриполитического блока администрации Кремля.

