Автора эротических книг Стародубцева арестовали за растление детей

Писатель Дмитрий Стародубцев арестован Хорошевским судом Москвы по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Стародубцева меру пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в суде. Подозреваемому вменяется п. «а» ч. 3 ст. 132 УК, уточнили ТАСС в пресс-службе суда.

Стародубцев с 1990 года был одним из первых профессиональных рекламистов в России, также учредителем Ассоциации рекламных агентств России, занимался организацией систем дистанционных продаж товаров по каталогам. С 2002 года занимался литературой. Является автором эротического романа «В поисках оргазма».

Источники «Комсомольской правды» в правоохранительных органах пояснили, что расследование началось по заявлению 23-летней жительницы столицы, сообщившей, что десять лет назад ее неоднократно насиловал сожитель матери Дмитрий Стародубцев. На тот момент заявительнице было всего 13 лет.

Отмечается, что писатель мог действовать не один, а вместе с приятелем, и у него может быть несколько жертв, а не одна. По данным источника издания, Стародубцев с приятелем знакомился с матерями-одиночками.

«В социальных сетях они искали женщин, которые одни воспитывают дочек школьного возраста. Знакомились, начинали совместную жизнь и занимались растлением детей», – указал собеседник.

«Детей запугивали и они не рассказывали о случившемся мамам. Сейчас отрабатываются все контакты обвиняемых. Ведется поиск других пострадавших», – отметил он.

Сам Стародубцев в суде свою вину отрицал, и заявил, что его оклеветали.

В июне СМИ сообщали, что учитель из Нижневартовска в течение нескольких лет развращал и насиловал учениц.