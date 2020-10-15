Стало известно о гибели в Карабахе 52 сирийских наемников

В ходе боевых действий в непризнанной Нагорно-Карабахской республике погибли 52 наемника из Сирии, пишут американские СМИ.

Как утверждает The Washington Post со ссылкой на родственников погибших, боевики были завербованы поддерживаемыми Турцией военными формированиями в Сирии. Они должны были участвовать в конфликте в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана. Тела погибших были переданы их родственникам на сирийско-турецкой границе в начале октября.

Анкара отрицает отправку сирийских боевиков на помощь Баку, однако родственники двоих погибших заявили изданию, что наемникам обещали ежемесячную зарплату, а их переброска в Азербайджан была осуществлена из южной части Турции.

«Гибель сирийских боевиков вызывает тревогу, поскольку этот многолетний конфликт может еще больше обостриться, и приведет к втягиванию в конфликт других государств, в том числе Турции», – пишет автор статьи.

Ранее сообщалось, что сотни связанных с Турцией сирийских боевиков присоединились к боевым действиям в Нагорном Карабахе, еще сотни готовятся к отправке. По словам сирийского мятежника, многих боевиков завлекают зарплатой до 2 тыс. долларов, что считается значительной суммой для «разрушенной войной» экономики Сирии. По его словам, людям уже все равно на чьей стороне воевать, им нужны лишь деньги.

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что международному сообществу нужно предпринимать действия, чтобы остановить вмешательство в конфликт в Нагорном Карабахе Турции, которая, по его словам, создает на Кавказе «еще одну Сирию».

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. В конце прошлой недели Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договренностей. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.