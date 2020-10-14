Пожарные запустили флешмоб после слов Самбурской об их зарплатах

Взгляд
14 октября, среда  |  Последнее обновление — 10:25  |  vz.ru
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У «Турецкого потока» появился азербайджанский конкурент

Азербайджан будет поставлять газ на рынки Греции, Италии и Болгарии REUTERS/Florion Goga
У России на юге Европы появился сильный конкурент в лице азербайджанского трубопроводного газа. Он уже в ноябре потечет по Трансадриатическому газопроводу (TAP) прямиком в Грецию, Болгарию и Италию. На рынке Турции азербайджанский газ уже доставил немало неприятностей Газпрому. Какой ущерб он нанесет российскому газу на рынке Южной Европы? Подробности...
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Ботинок Хрущева стал оружием русофобов

Все фотографии Хрущева с ботинком в руке на трибуне ООН сделаны в фотошопе ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA
Ровно 60 лет назад на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке случился знаменитый «инцидент с ботинком Хрущева», который до сих пор вспоминают как позор отечественной дипломатии. В реальности все происходило не так, как принято описывать, и стало частью информационной войны против СССР. Эту войну все еще можно выиграть постфактум.  Подробности...
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Как Британию и США убедили помогать Сталину

И танки, и авиационное топливо, и тушенка, и многое другое - все это поставлялось в СССР по программе ленд-лиза Александр Капустянский/РИА Новости
Программа ленд-лиза стала одним из самых знаковых соглашений внутри антигитлеровской коалиции Второй мировой войны. Однако, несмотря на политическую очевидность, ее техническая реализация сталкивалась с рядом сложностей. Каким образом эти сложности были преодолены, кто именно работал над организацией этой программы и как это воплощалось в конкретных дипломатических документах? Подробности...
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Тихановская поставила Лукашенко «на счетчик»

Тихановская грозит остановить все предприятия Белоруссии и перекрыть все автотрассы Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance/ТАСС
Визит Александра Лукашенко к лидерам оппозиции в тюрьму, куда он сам же их и посадил, был рассчитан на умиротворение протеста. Вышло наоборот. Расценив жест Батьки как признак слабости, лидер протеста Светлана Тихановская предъявила ультиматум: или через 13 дней он уйдет в отставку, или вся Белоруссия будет парализована забастовкой. Хватит ли у Тихановской сил на такую забастовку? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Коронавирус ускорил прогресс

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Не стоит считать других глупее себя. То, что мир переживает не самую приятную трансформацию, очевидно почти всем. А еще большинству понятно, что это, к сожалению, объективно обусловленный процесс, а не результат злого умысла. Подробности...

Проигрыш Трампа грозит нам новыми трудностями

Дмитрий Ольшанский, публицист
Попросим же Творца истории и судьбы о почти невозможном успехе Трампа 3 ноября, ну а если не выйдет, и на Америку сядет известным местом вся глобальная Морра – приготовимся к трудностям. Подробности...
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Рецепты красоты Павла Дурова вызывают сострадание

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
В любом случае – всё равно окажемся в одной лодке. Вопрос, в какой – в той, где все равно застрессованы требованиями быть вечно молодыми и нереалистично прекрасными, или где все сами живут как хотят и дают жить ближнему. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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    Пожарные запустили флешмоб после слов Самбурской об их зарплатах

       14 октября 2020, 10:04
    Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
    Текст: Мария Бобылева

    Российские пожарные, получившие от актрисы Настасьи Самбурской прозвище «принцы на козе» из-за низких зарплат, с иронией ответили артистке, предложив «скинуться по чирику» и позвать ее на свидание.

    В Сети набирает обороты флешмоб с хештегом #самбурскаянеогонь после слов артистки о том, что она никогда не стала бы встречаться с человеком, который работает пожарным, так как его зарплаты хватило бы только на оплату ее коммуналки и парковки. При этом, по словам Самбурской, мужчины с зарплатой 30-35 тыс. рублей сами виноваты в том, что выбрали такую профессию, пишет «Царьград».

    В ответ на эти слова пожарные размещают в соцсетях посты с хештегом #самбурскаянеогонь, отмечают в публикации аккаунт актрисы и комментируют ее высказывания.

    «Ну что, джентльмены! Погнали к Самбурской на свиданку? Выбираем самых красивых с караула, скидываемся по чирику с брата на дорожку, и где наша не пропадала», – сыронизировал один из пользователей Сети.

    Ранее пользователь Twitter, представившийся пожарным, также прокомментировал заявление актрисы о мужчинах «с низкой зарплатой», за каких бы она «никогда не вышла замуж».

    Кроме того, слова Самбурской раскритиковал российский продюсер Иосиф Пригожин. «Мы должны просто кланяться до земли тем людям, которые защищают нашу жизнь, охраняют нашу жизнь. Я уважаю профессионалов в любой области. Я уверен, что Самбурская сказала, что никогда не выйдет замуж за пожарного, потому, что, вероятно, никогда не любила. И ее никогда не любили. Ведь если человека любишь, то тебе не важно, чем он занимается», – отметил он. 


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