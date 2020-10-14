Пожарные запустили флешмоб после слов Самбурской об их зарплатах

Российские пожарные, получившие от актрисы Настасьи Самбурской прозвище «принцы на козе» из-за низких зарплат, с иронией ответили артистке, предложив «скинуться по чирику» и позвать ее на свидание.

В Сети набирает обороты флешмоб с хештегом #самбурскаянеогонь после слов артистки о том, что она никогда не стала бы встречаться с человеком, который работает пожарным, так как его зарплаты хватило бы только на оплату ее коммуналки и парковки. При этом, по словам Самбурской, мужчины с зарплатой 30-35 тыс. рублей сами виноваты в том, что выбрали такую профессию, пишет «Царьград».

В ответ на эти слова пожарные размещают в соцсетях посты с хештегом #самбурскаянеогонь, отмечают в публикации аккаунт актрисы и комментируют ее высказывания.

«Ну что, джентльмены! Погнали к Самбурской на свиданку? Выбираем самых красивых с караула, скидываемся по чирику с брата на дорожку, и где наша не пропадала», – сыронизировал один из пользователей Сети.

Ранее пользователь Twitter, представившийся пожарным, также прокомментировал заявление актрисы о мужчинах «с низкой зарплатой», за каких бы она «никогда не вышла замуж».

Кроме того, слова Самбурской раскритиковал российский продюсер Иосиф Пригожин. «Мы должны просто кланяться до земли тем людям, которые защищают нашу жизнь, охраняют нашу жизнь. Я уважаю профессионалов в любой области. Я уверен, что Самбурская сказала, что никогда не выйдет замуж за пожарного, потому, что, вероятно, никогда не любила. И ее никогда не любили. Ведь если человека любишь, то тебе не важно, чем он занимается», – отметил он.