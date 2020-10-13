Россия ответила на обвинения Норвегии в кибератаках

Москва расценивает обвинения со стороны властей Норвегии в ее адрес в кибератаке как серьезную преднамеренную провокацию. С таким заявлением выступило посольство России в Норвегии.

«Считаем подобные обвинения нашей страны недопустимыми. Расцениваем произошедшее как серьезную преднамеренную провокацию, губительную для двусторонних отношений», – говорится в сообщении российского посольства в Facebook.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО доверяет выводам властей Норвегии о причастности России к кибератаке на норвежский парламент, передает ТАСС.

Ранее МИД Норвегии утверждал, что за кибератакой на парламент страны в августе 2020 года якобы могла стоять Россия.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал бездоказательными обвинения Норвегии в адрес России.