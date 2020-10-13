Россиян обязали иметь справку по COVID-19 при въезде в Белоруссию

Граждане России и ряда других стран, не включенных минздравом Белоруссии в перечень государств c неблагополучной ситуацией по коронавирусу COVID-19, при прибытии в республику с 14 октября будут обязаны иметь при себе оригинал документа, подтверждающий отрицательный анализ на наличие этой инфекции.

«Проектом предусматривается обязать иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением постоянно проживающих в Республике Беларусь, прибывших из стран, не включенных в перечень, при пересечении государственной границы Республики Беларусь иметь оригинал медицинского документа (на русском, белорусском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненный не позднее 72 часов до даты пересечения государственной границы Республики Беларусь», – передает РИА «Новости» постановление белорусского правительства.

Отмечается, что постановление вступает в силу с 14 октября.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал демонстрантов, игнорирующих эпидемиологические ограничения, более ответственно относиться к мерам предосторожности. Вместе с тем Лукашенко сообщил, что Белоруссия выработала алгоритм действий на случай ухудшения эпидемиологической обстановки. По его словам, губернаторы возглавят работу по контролю за реализацией мер профилактики коронавируса и организацией лечебного процесса. Он также отметил, что власти республики «очень хорошо сработали» в период первой волны коронавирусной инфекции.