В Курганской области на карантин закрыли семь школ

Эпидемия ОРВИ поразила несколько образовательных учреждений Курганской области, сообщили в региональном оперштабе.

На карантин по ОРВИ закрыты семь школ, еще 18 классов в девяти школах закрыты из-за коронавируса, говорится в сообщении на странице оперштаба во «ВКонтакте».

Кроме того, в 38 образовательных организациях области закрыли 15 дошкольных групп и 97 классов, из которых пять групп ушли на карантин по коронавирусу. Также из-за COVID-19 были закрыты два учреждения дополнительного образования в Кургане.

Сейчас в регионе подтверждено 67 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала регистрации заболеваемости в области было выявлено 4 тыс. 565 случаев COVID-19.

Ранее в Махачкале после массового отравления закрыли пять детсадов.