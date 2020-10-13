Помощница прокурора напала на женщину на детской площадке в Самаре

Помощница прокурора Куйбышевской транспортной прокуратуры Ольга Фроловская ударила и схватила за волосы пожилую женщину на детской площадке в Самаре.

Инцидент, о котором стало известно во вторник, произошел в августе, когда Фроловская находилась в отпуске, пишет Life.

Сообщается, что помощница прокурора гуляла на детской площадке с десятилетним сыном. В какой-то момент мальчик выстрелил из игрушечного пистолета в девочку. Ее 65-летняя бабушка Наталья Петрюк забрала игрушку у мальчика и сделала ему замечание, после чего к ней подошла Фроловская и ударила женщину по лицу. Затем работник транспортной прокуратуры схватила Петрюк за волосы.

После инцидента пострадавшая обращалась к медикам: у нее были зафиксированы кровоподтеки на голове. Об этой ситуации стало известно в транспортной прокуратуре, которая начала в отношении Фроловской служебную проверку. Материалы дела также находятся в Следственном комитете. По данным Life, Фроловскую планируют уволить.