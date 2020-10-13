«Союз отцов» отреагировал на предложение ввести налог на бездетность

В «Союзе отцов» раскритиковали предложение «Совета матерей» ввести в России налог на бездетность, заявил исполнительный директор объединения Юрий Соленов.

По его словам, инициатива выглядит смешной и неэффективной, учитывая, что страна находится в демографической яме. «Решать такими методами демографические и репродуктивные проблемы нельзя. Если подсаживать на такие карательные меры, то никакого решения не возникнет», – заявил Соленов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Соленов высказался за обследование подростков 12-13 лет на возможное бесплодие и лечение этих проблем в рамках ОМС. Он считает, что такой мониторинг принесет больше пользы, чем налог.

Ранее председатель правления организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая сообщила, что члены общероссийской общественной организации предложили ввести налог для тех, кто отказывается заводить детей.

Напомним, ранее во вторник депутат Госдумы Елена Строкова заявила, что недопустимо принуждать семьи к рождению ребенка введением в России налога на бездетность.