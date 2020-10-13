Архангельский чиновник признался в совершении развратных действий с детьми

Бывший исполняющий обязанности министра образования Архангельской области признался в совершениях развратных действий с детьми, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«В ходе допроса обвиняемый признал свою вину. По месту жительства и работы подследственного проведены обыски, изъяты предметы, имеющие значение для дела. Назначены экспертизы», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Обвиняемый, как полагает следствие, в декабре 2019 года в соцсетях переписывался с двумя несовершеннолетними девочками 12 и 14 лет и оказывал на них «развращающее влияние». Одной из девочек он прислал видео с действиями сексуального характера.

Ему предъявили обвинение по статье «Развратные действия в отношении двух несовершеннолетних», бывшему чиновнику по ней грозит до 12 лет колонии.

В пресс-релизе не раскрывается имя чиновника, но ранее в областном правительстве сообщали, что по подозрению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних и распространении порнографических материалов задержан и.о. министра образования Юрий Гнедышев. На данный момент мужчина находится под домашним арестом.