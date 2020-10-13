Названы самые «безмасочные» станции московского метро

Пассажиры Московского метрополитена чаще всего спускаются в подземку без масок и перчаток на станциях «Комсомольская» и «Павелецкая» Кольцевой линии, «ВДНХ» и «Теплый Стан» Калужско-Рижской и «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской линий, заявил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

«С момента введения масочно-перчаточного режима (12 мая) в метрополитене было составлено около 66,4 тыс. постановлений за отсутствие масок и перчаток у пассажиров. Больше всего пассажиров без средств индивидуальной защиты оштрафовано на станциях «Теплый Стан», «Комсомольская», «Павелецкая», «ВДНХ» и «Савеловская», – передает ТАСС слова Султанова.

Он отметил, что ежедневно контролеры проводят сотни рейдов, в течение недели проверки охватывают все станции метро.

В Москве ношение масок и перчаток в общественном транспорте сделали обязательным с 12 мая. Власти столицы разъяснили штрафы за нарушение «масочно-перчаточного» режима. На всех станциях Московского метрополитена запустили продажу масок и перчаток.

Напомним, 30 сентября полиция начала выборочные проверки по соблюдению масочного режима на станциях московского метро.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД