В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».

Идея экспозиции – синтез изобразительного и словесного видов искусства. «Как художник понимает литературное произведение? Какое творческое воплощение оно находит в картине? Насколько эти представления соответствуют ожиданиям читателей и зрителей? Найти ответы на эти и многие другие вопросы о сотворчестве вербального и визуального искусства можно будет, посетив выставку «Изображая слово», – говорится в пресс-релизе министерства культуры Самарской области, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В основу работ учеников самарских художественных школ легли стихотворения и рассказы лауреатов Всероссийского конкурса короткого рассказа «Сестра таланта» и Всероссийского литературного фестиваля имени Михаила Анищенко, объединенных проектом «Литературные таланты России». Организаторы выставки дали юным художникам полную свободу в выборе произведений, которые создали победители литературных конкурсов и фестивалей, организованных СОУНБ. Каждый нашел в литературных произведениях именно то, что откликнулось у него в душе. Причем картины не всегда иллюстрируют понравившийся сюжет, зачастую работы передают атмосферу, созданную автором текста. Вся экспозиция – это визуальная интерпретация вербальных работ. Интересно то, что прямо на выставке можно будет прочитать произведения, вдохновившие художников.

Организаторами мероприятия являются Самарская областная универсальная научная библиотека совместно с Самарской областной организацией молодых литераторов, Самарским художественным училищем имени К.С. Петрова-Водкина и Муниципальной детской художественной школой №1 им. Г.Е. Зингера.

Итог творческой коллаборации можно увидеть до 24 октября 2020 г. До конца года выставка будет путешествовать по муниципальным библиотекам Самарской области, познакомиться с ней смогут жители Тольятти, Отрадного, Новокуйбышевска и Чапаевска.

Экспозиция является продолжением проекта по развитию молодежного творчества «Литературные таланты России», который реализуется на территории Самарской области в рамках Национального проекта «Культура» с использованием гранта президента России, предоставленного Фондом президентских грантов.