Кремль заявил о «большом запасе прочности» России по коронавирусу

Сейчас у России по коронавирусу «больший запас прочности», так как выстроена целая система по борьбе с заболеванием, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Жизнь и здоровье людей – это абсолютный приоритет, и все остальное, конечно же, следует далее. Почему сейчас больший запас прочности? Потому что по сравнению с тем, как пришлось всему миру встречать коронавирус, имеется в виду весной, сейчас разработаны уже гораздо более продвинутые протоколы лечения, которые позволяют обеспечивать меньшую смертность, чем это было в начале. Мы это четко наблюдаем по цифрам», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, дело в том, что сейчас выстроена целая система по борьбе с коронавирусом, которую только-только формировали и выстраивали весной.

«Сейчас ситуация иная, система выстроена, она показывает свою эффективность. Да, количество инфицированных растет, но тем не менее система работает. Нужно только повысить самосознательность людей, чтобы они принимали более эффективные меры, которые только они, только люди, могут предпринимать для минимизации угрозы инфицирования», – добавил Песков.

По его словам, практика направления врачей в регионы с проблемной ситуацией по коронавирусу уже отлажена, при обращении субъектов в штаб будут приниматься решения о взаимопомощи кадрами.

«Вы знаете, что это практиковалось в период первой вспышки, вы знаете, что медики из Москвы посетили огромное количество регионов, из других регионов также медики отправлялись туда, где ситуация была сложнее», – ответил Песков на вопрос о том, как планируется решать проблему нехватки врачей в регионах и есть ли возможность присылать специалистов из других субъектов.

По словам Пескова, если регионы будут обращаться в штаб, «будут приниматься решения о такой взаимопомощи кадрами».

«Эта практика тоже уже была апробирована и отлажена», – уточнил пресс-секретарь президента.

Также Песков заявил, что система борьбы с коронавирусом в России позволяет стране избегать полного локдауна в условиях роста числа выявляемых случаев заражения, передает ТАСС.

«Жизнь и здоровье людей – это абсолютный приоритет, а все остальное следует далее», – заявил Песков.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 13 592 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни». Всего в стране выявлено 1 312 310 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 024 235 человек, из них 3793 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 125 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 22 722 человека.

Накануне, 11 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 13 634. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 42.

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