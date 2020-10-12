Кремль заявил о «большом запасе прочности» России по коронавирусу

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12 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 14:02  |  vz.ru
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Какой президент США выгоден России

Цены на нефть находятся в зависимости от результатов американских выборов Patrick Semansky/AP/ТАСС
Рынок гадает, кто победит на президентских выборах в ноябре – демократ Джо Байден или Дональд Трамп. В зависимости от этого рисуются разные экономические сценарии. Какие экономические последствия ждать российской экономике, если на выборах в США победит Джо Байден? Как это скажется на «Северном потоке – 2» и что станет с ценами на нефть и курсом доллара? Подробности...
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Ботинок Хрущева стал оружием русофобов

Все фотографии Хрущева с ботинком в руке на трибуне ООН сделаны в фотошопе ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA
Ровно 60 лет назад на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке случился знаменитый «инцидент с ботинком Хрущева», который до сих пор вспоминают как позор отечественной дипломатии. В реальности все происходило не так, как принято описывать, и стало частью информационной войны против СССР. Эту войну все еще можно выиграть постфактум.  Подробности...
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Как сделать «Циркон» сверхоружием против США

Так выглядит первое официальное изображение ракеты «Циркон» Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Прошедшие несколько дней назад испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» стали важнейшим событием для российских Вооруженных сил. В США явно испуганы перспективой появления данного комплекса в распоряжении ВМФ России. Однако при всей своей потенциальной мощи «Циркон» имеет ряд ограничений для применения. Как сделать так, чтобы эти ракеты стали настоящей угрозой для США? Подробности...
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В Америке ищут способ победить Китай без войны

Отношения между США и Китаем будут главным конфликтом XXI века Susan Walsh/АР/ТАСС
Корифеи американской дипломатии призывают Соединенные Штаты прекратить воспринимать международные отношения как глобальный Дикий Запад. Вашингтон обязан играть по правилам даже против своих врагов. Только так он может их победить, не умерев сам и не унеся с собой в могилу весь остальной мир. Почему наглость США обеспокоила даже американских экспертов?  Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Мировое кино все больше ненавидит капитализм

Дарья Митина, секретарь ЦК Oбъединеннoй Кoммунистическoй Партии
Несмотря на то, что сами организаторы Московского международного кинофестиваля предупреждали, что нынешний «пандемийный» слепили из того, что было – программа 42-го ММКФ вышла богатейшая. Подробности...

Советские мальчики были готовы погибнуть на справедливой войне

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Горбачевская гласность стала транслировать идеи нашей кухонной интеллигенции, зараженной хроническим пацифизмом. Фраза «когда страна прикажет стать героем, у нас героем становится любой» была осмеяна и охаяна. Молох тоталитаризма требует в жертву детей! Кто б сказал тогда, сколько жизней заберет Молох либерализма. Подробности...
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Как фермеры из африканской глубинки щелкнули по носу Британскую империю

Тимур Шерзад, журналист
Девятнадцатый век во многом стал веком британцев. Империя разрослась до максимальных пределов своего могущества. Но безграничным оно не было. Маленький, но упорный и воинственный народ – буры – 11 октября 1899 года бросил британцам вызов. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
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    Кремль заявил о «большом запасе прочности» России по коронавирусу

       12 октября 2020, 12:53
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Сейчас у России по коронавирусу «больший запас прочности», так как выстроена целая система по борьбе с заболеванием, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Жизнь и здоровье людей – это абсолютный приоритет, и все остальное, конечно же, следует далее. Почему сейчас больший запас прочности? Потому что по сравнению с тем, как пришлось всему миру встречать коронавирус, имеется в виду весной, сейчас разработаны уже гораздо более продвинутые протоколы лечения, которые позволяют обеспечивать меньшую смертность, чем это было в начале. Мы это четко наблюдаем по цифрам», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

    По его словам, дело в том, что сейчас выстроена целая система по борьбе с коронавирусом, которую только-только формировали и выстраивали весной.

    «Сейчас ситуация иная, система выстроена, она показывает свою эффективность. Да, количество инфицированных растет, но тем не менее система работает. Нужно только повысить самосознательность людей, чтобы они принимали более эффективные меры, которые только они, только люди, могут предпринимать для минимизации угрозы инфицирования», – добавил Песков.

    По его словам, практика направления врачей в регионы с проблемной ситуацией по коронавирусу уже отлажена, при обращении субъектов в штаб будут приниматься решения о взаимопомощи кадрами.

    «Вы знаете, что это практиковалось в период первой вспышки, вы знаете, что медики из Москвы посетили огромное количество регионов, из других регионов также медики отправлялись туда, где ситуация была сложнее», – ответил Песков на вопрос о том, как планируется решать проблему нехватки врачей в регионах и есть ли возможность присылать специалистов из других субъектов.

    По словам Пескова, если регионы будут обращаться в штаб, «будут приниматься решения о такой взаимопомощи кадрами».

    «Эта практика тоже уже была апробирована и отлажена», – уточнил пресс-секретарь президента.

    Также Песков заявил, что система борьбы с коронавирусом в России позволяет стране избегать полного локдауна в условиях роста числа выявляемых случаев заражения, передает ТАСС

    «Жизнь и здоровье людей – это абсолютный приоритет, а все остальное следует далее», – заявил Песков. 

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 13 592 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни». Всего в стране выявлено 1 312 310 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 024 235 человек, из них 3793 человека вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксировано 125 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 22 722 человека.

    Накануне, 11 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 13 634. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 42.

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