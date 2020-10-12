Знакомые рассказали о мальчике, спасшем запертую на полгода в шкафу сестру

Знакомые семьи из Карпинска, где мать полгода держала в шкафу новорожденную дочку, рассказали подробности инцидента. По их словам, девочка выжила благодаря старшему брату.

Знакомая семьи рассказала, что подросток давал ребенку смесь, воду и менял подгузники, передает «Московский комсомолец».

«Подросток сам вычитал в интернете, чем кормят грудничков. Давал ей смеси, выдавливал их из шприца. Потом стал кормить печеньем и хлебом, размоченным в молоке», – рассказала женщина.

Взрослые отзываются о мальчике только положительно, описывая его как доброго и послушного подростка.

«Он проявил сердобольность, давал сестренке еду без разрешения матери. Не побоялся гнева родительницы. А это уже сила характера!» – рассказала женщина.

По данным СМИ, сейчас старшие дети жительницы Карпинска находятся у родственников.

В пресс-службе Областной детской клинической больницы №1, где находится пострадавшая девочка, оценивают ее состояние как стабильное. У нее наблюдается дистрофия третьей степени, передает ТАСС.

«Состояние ребенка стабильное. Медицинские обследования прошли», – сказали в пресс-службе.

Напомним, 37-летняя местная жительница полгода держала в шкафу свою новорожденную дочь. Одна из знакомых женщины рассказала, что после родов мать объявила всем о смерти ребенка. При этом младенца случайно обнаружили гости во время праздника.

Ребенок был доставлен в больницу бригадой территориального центра медицины катастроф в тяжелом состоянии ввиду дистрофии третьей степени на фоне длительного голодания. Вес ребенка составляет 3 кг 100 гр.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело за неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка. В прокуратуре Свердловской области уточняли, что также возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». По делу об истязании несовершеннолетнего женщине грозит до семи лет лишения свободы.