Новак: СПГ обгонит трубопроводный газ в мировой торговле к 2035 году

СПГ обгонит более традиционный трубопроводный газ по объемам продаж на мировом рынке к 2035 году, а доля его реализации составит 52%, сообщил министр энергетики Александр Новак.

«За последнее десятилетие потребление СПГ в мире росло в четыре раза быстрее, чем добыча природного газа. За это же время число импортирующих стран увеличилось более чем в два раза. По прогнозам, к 2030 году мировой спрос на СПГ возрастет до 580 млн тонн, а доля СПГ в мировой торговле газом увеличится с 35% в 2017 году до 52% к 2035 году», – передает ТАСС его слова.

Он также отметил, что к 2025 году Россия будет производить более 68 млн тонн СПГ в год, а в перспективе доля страны на глобальном рынке СПГ может достигнуть четверти от общемирового показателя.

По его словам, в ближайшие десятилетия газ обеспечит решение актуальных задач по сокращению выбросов парниковых газов.

Ранее глава «Новатэка» Леонид Михельсон сообщил, что Россия обладает потенциальной возможностью увеличить экспорт трубопроводного и сжиженного газа более чем два раза – до 550 млрд кубометров.