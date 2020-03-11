В «Новатэке» заявили о возможности двукратного увеличения Россией экспорта газа

Россия обладает потенциальной возможностью увеличить экспорт трубопроводного и сжиженного газа более чем два раза – до 550 млрд кубометров, следует из выступления главы «Новатэка» Леонида Михельсона.

Михельсон заявил, выступая в Совете Федерации, что «строящиеся и планируемые экспортные газопроводы позволят увеличить экспорт трубопроводного газа, по нашим оценкам, более чем на 30%», передает ТАСС.

Кроме того, «необходимо пересмотреть нашу энергостратегию до 2035 года, предусмотрев наращивание доли России на мировом рынке СПГ (сжиженный природный газ) как минимум до 20%, что соответствует доле наших запасов мировых».

«По нашей оценке, только имеющаяся ресурсная база на Ямале и Гыдане позволит производить более 140 млн тонн в год, а с учетом запланированных проектов по всей стране потенциал России составляет более 160 млн тонн», – добавил он.

Из презентации к докладу Михельсона следует, что Россия может увеличить объем экспорта газа до 550 млрд кубометров, из которых 330 млрд кубометров будет приходиться на трубопроводный газ, а 220 млрд – на СПГ.

В 2019 году Россия экспортировала примерно 260 млрд кубометров газа, из которых 236,9 млрд кубометров поставил Газпром.

В свою очередь министр энергетики России Александр Новак заявил, что Минэнерго считает необходимым сохранить объемы добычи нефти на уровне первого квартала 2020 года.

По его словам, Россия предлагала такой вариант партнерам по ОПЕК+, но они не согласились.

Новак добавил, что проведет 12 марта встречу с представителями нефтяных компаний, на которой будут обсуждаться планы по добыче и ситуация на рынке.

«Она (встреча) плановая, но в том числе обсудим ситуацию, которая складывается на нефтяном рынке, планы по добыче, по дальнейшей работе», – сообщил министр.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что ценовая война в Европе заставляет Газпром идти на серьезные уступки: компания снизила цену на газ для Болгарии на 40%.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти, в итоге с 1 апреля оно перестанет действовать. Цены на нефть начали резкое падение, вслед за этим обрушились рынки в разных странах, в том числе американские, торги на которых пришлось даже приостанавливать.