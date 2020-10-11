Сверхбыстрый «Союз» вывезли на стартовый комплекс Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«Транспортировка ракеты из монтажно-испытательного корпуса началась в 05.30 по московскому времени. После ее установки в вертикальное положение расчеты дочерних предприятий Госкорпорации «Роскосмос» приступили к работам по графику первого стартового дня: сборка схем, проведение автономных испытаний систем и агрегатов корабля, ракеты-носителя и стартового комплекса, после чего – доклад по результатам испытаний», – сообщается на сайте госкорпорации.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» назначен на 14 октября. Стыковка с российским сегментом МКС произойдет через два витка после выхода на целевую орбиту, в 11.52 мск.

Корабль «Союз МС-17» доставит на Международную космическую станцию космонавтов Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта США Кэтлин Рубинс. Впервые для пилотируемых кораблей полет будет проходить по «сверхбыстрой» двухвитковой схеме.

Планируется, что время от запуска корабля до стыковки с МКС составит чуть более трех часов. Ранее такая схема сближения применялась только для грузовых кораблей «Прогресс».

Ранее сообщалось, что высота орбиты Международной космической станции уменьшена на 1,3 километра перед прибытием сверхбыстрого корабля «Союз» с новым экипажем.

В мае источник в ракетно-космической отрасли рассказал, что старт ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-17», на борту которого будут находиться три члена экипажа, «по планам состоится 14 октября».

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