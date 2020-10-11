Правительство выделило дополнительные средства для выплат на детей

Правительство России одобрило проект распоряжения о выделении в 2020 году Минтруду дополнительных средств из резервного фонда на предоставление субсидий бюджетам регионов для осуществления ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет включительно.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», – говорится в решении правительства.

В документе отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит в полном объеме обеспечить осуществление в 2020 году ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет включительно.

В августе министерство труда и соцзащиты сообщило о разработке проекта об увеличении с 1 января 2021 года размера выплат семьям, среднедушевой доход которых не достигает величины регионального прожиточного минимума при текущем размере пособий.

Напомним, 20 марта президент России Владимир Путин подписал указ о назначении с 1 января 2020 года ежемесячных выплат на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. Согласно документу, выплаты в размере 50% регионального прожиточного минимума ребенка смогут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе.