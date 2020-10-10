Эксперт: Западным экологам не удастся обвинить Россию в экологической катастрофе на Камчатке

В ситуации с загрязнением на Камчатке власти действуют открыто, поэтому международным экологическим организациям не удастся обвинить их в утаивании причин произошедшего, сказала газете ВЗГЛЯД эксперт Алена Август. Так она прокомментировала действия губернатора Владимира Солодова и федеральных властей по выяснению причин загрязнения океана возле побережья Камчатки.

«Международным экологическим организациям не удалось обвинить российские власти в экологической катастрофе на Камчатке и вряд ли удастся, потому что губернатор Владимир Солодов ведет себя очень грамотно. А то, что Greenpeace уже давно защищает интересы не всегда природы и не всегда экологии, а во многом занимается, скажем так, околополитической деятельностью, это печальная правда, которую мы знаем», – считает политконсультант Алена Август.

В нынешней ситуации трудно упрекнуть власти в бездействии, говорит эксперт. Она отмечает, что Солодов очень активно занимается этим вопросом с того момента, как экологи забили тревогу. «Губернатор открыто рассказывает о каждом своем шаге в СМИ и соцсетях. В субботу он обратился в мировые научные центры с просьбой приехать на Камчатку и постараться разобраться в ситуации. На полигоне ничего же не нашли (по одной из версий, причиной экологического бедствия могли быть утечки с ракетного полигона Радыгино), о чем кричали, скажем так, не совсем экологи. Поэтому нужно дальше разбираться. Мы еще очень мало знаем о той планете, на которой живем. Может быть множество вариантов», – подчеркнула Август.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в субботу губернатор Камчатского края Владимир Солодов направил письменные приглашения зарубежным ученым, чтобы они смогли подключиться к исследованию Тихого океана. Среди них такие престижные мировые учебные центры, как MIT, Caltech, Пекинский университет и Университет Токио.

Глава края также обозначил, что необходимо «собрать и услышать» все экспертные мнения и опыт других стран в этих вопросах. «Для меня очень важно найти истинную причину экологического происшествия на Камчатке», – отметил Солодов.

Напомним, загрязнение океанской воды на Камчатке привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж. Признаки загрязнения также выявлены еще на трех участках Авачинского залива. На днях Солодов совершил облет акватории, в ходе которого с группой ученых обследовал с воздуха несколько бухт и провел осмотр «на земле» одного из участков побережья. Там отобрали различные пробы, их направили для исследования во Владивосток.

Август отмечает, что федеральным и региональным властям удалось отработать все возможные риски развития экологической ситуации. «Кроме Солодова к выяснению причин подключился Росприроднадзор, вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Упрекнуть власти в том, что что-то скрывается, нельзя. Все открыто. И там наблюдается интересная ситуация, когда Greenpeace кричит, что «власти нас не пускают, не дают брать пробы». А на самом деле они вообще не контактируют ни с кем. Зачем стучаться в открытую дверь? Заходите и разговаривайте», – призвала эксперт.

Кроме того, отмечает политконсультант, на Камчатке была эффективно отработана модель четкого межведомственного взаимодействия профильных структур, объединенных в единый штаб. По словам Август, сейчас в случае экологических катастроф создаются штабы, рабочие группы в профильных министерствах и «на уровне регионов это отрабатывается». «А на федеральном уровне так четко отреагировали и отработали чуть ли не впервые. Печальный опыт, в том же Норильске, чему-то научил», – подытожила Август.