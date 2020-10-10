Минздрав Киргизии назвал число пострадавших в ходе митинга в Бишкеке

Во время состоявшегося в пятницу на центральной площади столицы Киргизии митинга сторонников оппозиции пострадали семь человек, сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

По данным министерства здравоохранения Киргизии, «всего после акции на площади за медицинской помощь обратились семь человек, двое из них госпитализированы, остальные получают амбулаторное лечение», передает ТАСС.

В общей сложности, с 5 октября – начала беспорядков в Бишкеке, пострадали чуть более тысячи человек, 240 из них были госпитализированы.

В пятницу вечером к резиденции главы Киргизии власти стянули военную технику.

Накануне президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения до 21 октября. Комендантом столицы назначен заместитель министра внутренних дел Киргизии Алмазбек Орозалиев. Жээнбеков также заявил, что есть вероятность потерять Киргизию, если беспорядки продолжатся.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что контрреволюцию в Киргизии возглавил боевой генерал.