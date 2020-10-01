Зарубежные эксперты предположили причины обвинений Навального в адрес Путина

«Слишком большое совпадение, что все это [ситуация вокруг Алексея Навального] происходит в тот момент, когда страна под руководством Владимира Путина достигла существенных успехов в разработке вакцины против коронавируса», – заявил газете ВЗГЛЯД вице-председатель Демократической партии трудящихся в Сан-Паулу (Бразилия) Габриэль Кассиано.

«Ситуация очень странная. Вызывает отторжение то, что западные медиа и лидеры западных государств продвигают и распространяют версию о возможности отравления ... по распоряжению собственно российского правительства. Слишком большое совпадение, что все это происходит в тот момент, когда страна под руководством Владимира Путина достигла существенных успехов в разработке вакцины против коронавируса. Именно эта тема должна доминировать во всех международных организациях, объединяя страны и не создавая барьеров между ними», – сказал Кассиано.

В свою очередь заместитель генерального секретаря Панафриканского союза молодежи (Гана) Ахмед Бенинг призвал скептически относится к подобным обвинениям.

«Что касается дела Алексея Навального, история научила быть нас осмотрительными, но скептически настроенными по поводу обвинений, особенно когда они исходят от картеля стран с империалистической повесткой дня», – написал он в своем Facebook.

«Ошибки Афганистана, Ирака и недавний пример Ливии – достаточное свидетельство того, как западные страны и их политтехнологи могут организовать неоправданные санкции против других государств. Мы должны подчинить предварительные выводы Германии, Франции и позицию стран Большой семерки этическим принципам справедливости и равноправия», – отметил Бенинг.

Мы ожидаем независимого расследования причастности России к отравлению Навального до того, как будут рассмотрены какие-либо санкции. Мы также хотим услышать голос стран Большой семерки о расовой несправедливости в Америке, систематическом порабощении чернокожих и связанных с этим санкциях», – добавил он.

Бенинг подчеркнул, что «западная исключительность – это высшая форма несправедливости по отношению к человечеству», которой необходимо коллективно противостоять.

Ранее Навальный в интервью немецкому изданию Der Spiegel заявил, что за его «отравлением» якобы стоит президент России.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уже заявил, что обвинения Навального в адрес президента Владимира Путина безосновательны и недопустимы, оскорбительны и неприемлемы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «совершенно очевидно» – оппозиционер работает со спецслужбами и органами власти западных стран. По его словам, блогер «работает в их интересах».

Между тем в клинике Charite сообщили, что Навального выписали из стационара, его состояние улучшилось. Немецкие врачи не исключили полного выздоровления блогера.

При этом Берлин заявлял, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок». Вместе с тем в Кремле заявили об отсутствии должного взаимодействия с ОЗХО по Навальному.

Глава МИД России Сергей Лавров призывал Берлин не политизировать ситуацию с Навальным. Также Москва требовала от немецкой стороны ответить на новый запрос Генпрокуратуры о лечении и обследовании блогера.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.

Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркивали, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.