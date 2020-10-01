Сатановский назвал задачу России в связи с вмешательством Турции в войну в Карабахе

«Для Европы и США чем меньше влияния России в мире – тем лучше. Поэтому никакой реакции на переброску протурецких боевиков со стороны Запада не будет», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Евгений Сатановский, комментируя сообщения о переброске Турцией сирийских и ливийских боевиков в зону конфликта в Нагорном Карабахе.

«Никакой реакции со стороны Запада не будет. Турецкие военные оседлали азербайджанскую армию, в связи с чем появляется вопрос: мы имеем дело с Азербайджаном или уже с филиалом Турции? Больше тут не о чем говорить», – сказал президент независимого научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

«В целом это турецкая война, в которой Эрдоган командует ситуацией. Алиев там находится для мебели, это факт. Будут ли по этому поводу возражать Европа и США? Для них чем меньше влияния России в окружающем мире – тем лучше. Что они ранее сделали с Украиной, Прибалтикой и Белоруссией – то сделают и с Закавказьем. А наша задача заключается в том, чтобы на постсоветском пространстве следов Турции не оставалось», – заключил Сатановский.

Напомним, МИД России накануне заявил, что Москва глубоко озабочена информацией о переброске сирийских и ливийских боевиков в зону конфликта в Нагорном Карабахе.

Посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что боевики, переброшенные Турцией из Сирии, уже участвуют в военных действиях в Нагорном Карабахе.

Турция назвала «черной пропагандой» сообщения о сирийских боевиках в Карабахе.

При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что непризнанная Нагорно-Карабахская республика воюет против международного терроризма, который связан с «азербайджано-турецким тандемом».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД