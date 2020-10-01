Авиаэксперт раскритиковал претензии к тушившим пожары в Анталье российским самолетам

«Турки хотят, чтобы самолеты тушили пожары или чтобы самолеты никого не пугали? Их претензии звучат странно», – заявил газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров, комментируя сообщения об «опасных маневрах» российских Бе-200 в небе над Антальей, которые якобы напугали местных жителей.

«Это странная претензия. Понятно, что любому самолету, который приземляется или приводняется, нужна дистанция для взлета и посадки. Я не исключаю, что самолет, под завязку набравший воды, может разбежаться по озеру или бухте и затем пролететь над домами», – объясняет глава отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

«Но в чем тогда претензия? Они хотят, чтобы самолеты тушили пожары или чтобы самолеты никого не пугали? Если возле водоемов есть дома – местным жителям придется с этим смириться. Наверное, они бы могли предъявить какие-то претензии в том случае, если бы самолет что-то зацепил и повредил. Но об этом сообщений нет», – добавляет эксперт.

Собеседник также обратил внимание на тот факт, что сперва эту информацию опубликовали турецкие СМИ. «Мы живем в новой реальности, в которой ответственная журналистика все больше превращается в безответственное блогерство. Некоторым СМИ важны не качество и объективность информации, а ее скандальность. Серьезные издания так не поступают», – заключил Гусаров.

Ранее Турция запросила у российских летчиков информацию о реактивном самолете-амфибии Бе-200, который вызвал беспокойство местных жителей в связи с большим шумом в районе Антальи при тушении лесных пожаров.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что самолеты-амфибии Бе-200, задействованные в тушении лесных пожаров в турецкой Анталье, не относятся к министерству.

Позже в Турции опровергли претензии к тушившим пожары в Анталье российским пилотам. В свою очередь в Главном управлении государственных аэропортов сообщили, что российские пилоты совершили «опасные маневры» над Антальей из-за недопонимания с диспетчерской службой.

«Однако после быстрой координации действий самолет сменил траекторию и пошел на второй заход на посадку по правильной траектории», – добавили в управлении.

Напомним, два российских самолета-амфибии Бе-200ЧС в июне прибыли в Турцию и приступили к работам по предотвращению распространения лесных пожаров.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД