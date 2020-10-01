В Турции объяснили «опасные маневры» российских Бе-200ЧС над Антальей

Российские пилоты самолетов-амфибий Бе-200ЧС совершили «опасные маневры» над Антальей в Турции из-за недопонимания с диспетчерской службой государственного управления аэропортами Турции, возникшего из-за задержки в переводе, сообщили в главном управлении государственных аэропортов.

В ведомстве рассказали, что «эти самолеты предназначены для тушения лесных пожаров, и у них нет четкого маршрута», пилоты «получили разрешение снизиться с 4 до 1,5 тыс. футов», и из-за задержки в переводе «возникло недопонимание с диспетчерской службой, в результате чего российские пилоты резко снизили высоту, чтобы зайти на посадку», передает ТАСС.

«Однако после быстрой координации действий самолет сменил траекторию и пошел на второй заход на посадку по правильной траектории», – добавили в управлении.

Уточняется, что Бе-200ЧС возвращались в Анталью после тушения лесного пожара в районе Кейджегиз провинции Мугла. На борту самолета находились два российских и два турецких пилота.

Ранее Турция запросила у российских летчиков информацию о реактивном самолете-амфибии Бе-200, который вызвал беспокойство местных жителей в связи с большим шумом в районе Антальи при тушении лесных пожаров.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что самолеты-амфибии Бе-200, задействованные в тушении лесных пожаров в турецкой Анталье, не относятся к министерству.

Позже в Турции опровергли претензии к тушившим пожары в Анталье российским пилотам.

Напомним, два российских самолета-амфибии Бе-200ЧС в июне прибыли в Турцию и приступили к работам по предотвращению распространения лесных пожаров.