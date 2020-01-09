Навальному могут запретить выезд за границу из-за долга

В Федеральную службу судебных приставов (ФСПП) в конце прошлого года поступил исполнительный лист на взыскание с блогера Алексея Навального 3,4 млн рублей по иску ГБУ «Автомобильные дороги».

«При неисполнении должником-гражданином или должником, являющимся индивидуальным предпринимателем, в установленный для добровольного исполнения срок без уважительных причин требований, содержащихся в исполнительном документе, сумма задолженности по которому превышает 10 тыс. рублей, или исполнительном документе неимущественного характера, выданных на основании судебного акта или являющихся судебным актом, судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации», – говорится на сайте ФСПП.

Долг за Навальным образовался после того, как 1 октября Коптевский суд Москвы частично удовлетворил исковые требования ГБУ «Автомобильные дороги» к блогеру и другим организаторам несанкционированной акции 27 июля.

Ответчиками по иску также проходили Илья Яшин, Юлия Галямина, Александр Соловьев, Любовь Соболь, Илья Жданов, Владимир Милов, Георгий Албуров и Олег Степанов. Учреждение просило взыскать с ответчиков 11,4 млн рублей. Суд постановил взыскать солидарно 3,4 млн рублей. При этом Албуров был исключен из числа ответчиков, передает RT.