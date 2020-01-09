Роскосмос проведет спутниковую съемку ситуации в Иране

Роскосмос при помощи спутников проведет съемку ситуации на территории Ирана, который в ночь на 8 января нанес ракетный удар по использующимся американскими военными двум объектам в Ираке.

«В рамках освещения в СМИ природных и техногенных катастроф по всему миру запланирована космическая съемка для мониторинга обстановки в Иране и места падения самолета», – сообщается на сайте Роскосмоса.

Напомним, в ночь на 8 января в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане. Комментируя ситуацию, президент США Трамп заявил, что «американцы должны быть очень благодарны и счастливы: никто из американцев не пострадал» и «все хорошо!». В ООН заявление Трампа по Ирану расценили как шаг к деэскалации.

8 января в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. В авиакатастрофе погибли 177 человек, в том числе десятки граждан стран Запада. По словам очевидца, разбившийся авиалайнер загорелся еще в воздухе. В Тегеране заявили, что причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя.