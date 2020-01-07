Скорая помощь насмерть сбила ребенка в Карачаево-Черкесии

Водитель скорой помощи насмерть сбил восьмилетнего мальчика в Карачаево-Черкесии, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

«Около 15.10 мск в понедельник на автодороге в Зеленчукском районе водитель скорой помощи сбил восьмилетнего мальчика, жителя Ставропольского края. От полученных повреждений ребенок скончался на месте», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в момент ДТП ребенок находился не на пешеходном переходе. Мальчик стоял на обочине, а потом сделал несколько шагов на дорогу. Водитель скорой помощи в этот момент ехал с включенным спецсигналом, так как вез в больницу пострадавшего на курорте Архыз.

Ранее сообщалось, что автобус насмерть сбил ребенка на переходе в Приморье.