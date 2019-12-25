Автобус насмерть сбил ребенка на переходе в Приморье

Водитель пассажирского автобуса в Уссурийске на пешеходном переходе сбил семилетнего ребенка, который от полученных травм умер, сообщили в региональном управлении МВД.

«Установлено, что 60-летний водитель пассажирского автобуса совершил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора на регулируемом пешеходном переходе. В результате автоаварии 7-летний пешеход получил тяжелые травмы. Медики боролись за жизнь ребенка, но спасти его не удалось.», – передает ТАСС сообщение полиции.

По информации МВД, после наезда на ребенка автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась 10-летнему пассажиру автобуса, которому врачи диагностировали сотрясение головного мозга.

«По факту автоаварии со смертельным исходом в следственном подразделении отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть человека»)», – говорится в сообщении.

По данным полиции, опыт работы водителя – 27 лет. Медицинское освидетельствование показало, что он был трезв. Назначено проведение экспертиз.

Напомним, 5 декабря женщину с двумя детьми сбили на переходе в Зеленограде, пострадавшие были госпитализированы.

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