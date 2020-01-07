В Испании ликвидировали эксплуатирующую женщин из России и Украины группировку

Национальная полиция Испании пресекла деятельность преступной группировки, причастной к сексуальной эксплуатации женщин, большинство из которых приехали из России и с Украины.

Полиция в населенном пункте Мотриль (автономное сообщество Андалусия) смогла задержать шестерых участников группировки. При этом испанские стражи порядка освободили пятерых женщин, которых заставляли заниматься проституцией, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз правоохранительных органов королевства.

Полиция Испании уточнила, что члены преступной группировки заманивали своих жертв с помощью предложений о работе через интернет.

Ранее в США отели обвинили в зарабатывании денег на сексуальной эксплуатации.