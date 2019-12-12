В США отели обвинили в зарабатывании денег на сексуальной эксплуатации

В США 13 женщин подали иск против самых крупных гостиничных сетей, в нем компании обвиняются в получении прибыли от сексуальной эксплуатации, которая происходит в отелях, пишут СМИ.

Обвинения выдвинуты против 12 гостиничных сетей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

В иске отмечается, что руководство гостиниц в курсе происходящего, но игнорирует тот факт, что в их помещениях продавались женщины и дети в целях сексуальной эксплуатации.

По мнению авторов иска, отели получали деньги и «финансовые выгоды», «предоставляя торговую площадку для сексуальной эксплуатации».

Иск выдвинут в штатах Огайо, Массачусетс, Джорджия, Техас и Нью-Йорк. Ответчиками стали Hilton Worldwide Holdings Inc., Intercontinental Hotels & Resorts, Best Western Hotels & Resorts, и другие сети.

Летом 2019 года в США подали многомиллиардный иск против фармацевтического гиганта Johnson&Johnson. Компанию обвинили в неверном объяснении врачам рисков употребления ее опиоидных препаратов, манипуляции данных исследований и причастности к эпидемии зависимости, унесшей за 20 лет более 400 тыс. жизней.