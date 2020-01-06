НАТО заявило о недопустимости получения ядерного оружия Ираном

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны Североатлантического альянса согласны, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие.

Все страны НАТО на экстренном заседании Североатлантического совета «выразили согласие, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие» или ракеты, которые могут достичь территории Европы, сообщает ТАСС со ссылкой на слова Столтенберга.

Кроме того, генсек рассказал, что США проинформировали страны НАТО об операции по убийству Сулеймани и альянс «призвал Иран воздерживаться от провокаций и насилия».

При этом Столтенберг отметил, что убийство Сулеймани – это национальное решение США, подчеркнув, что его принимало не НАТО.

Также он сообщил, что все страны НАТО на экстренном заседании совета «выразили полную поддержку борьбе с [террористической организацией «Исламское государство*»] ИГ* в Ираке и Сирии и выступили за сохранение миссии НАТО в Ираке», работа которой пока приостановлена по соображениям безопасности.

Столтенберг подчеркнул, что «НАТО работает с иракскими властями, чтобы деятельность военных инструкторов альянса в стране возобновилась в ближайшее время».

Напомним, 3 января американские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

5 января парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране и за прекращение действия соглашения с международной коалицией.

Газета ВЗГЛЯД писала о двух причинах для США пожалеть об убийстве Сулеймани.