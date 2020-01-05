Джонсон не увидел причин оплакивать Сулеймани

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон прокомментировал убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани.

Джонсон назвал Сулеймани «угрозой» для интересов Великобритании.

«Мы не будем оплакивать его смерть», – приводит слова премьера РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

Джонсон заявил, что Сулеймани «был ответственен за агрессивное, дестабилизирующее поведение в регионе», причастен к «смерти тысяч невинных мирных граждан и военнослужащих западных стран», передает ТАСС.

Глава британского правительства заявил, что «призывы к мести или возмездию просто приведут к еще большему насилию в регионе». По его словам, «это не отвечает ничьим интересам».

Газета ВЗГЛЯД указывала, что создание новой западной коалиции для нападения на Иран явно не просматривается, хотя Великобритания готова поддержать любой американский удар по исламской республике.

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