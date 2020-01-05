Россия и Турция зафиксировали десятки нарушений перемирия в Сирии за сутки

За минувшие сутки Россия зафиксировала 18 случаев нарушения режима прекращения огня в Сирии, Турция – 19, об этом сообщило Минобороны.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 18 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 10, Латакия – пять, Алеппо – два, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 19 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 15, Алеппо – два, Латакия – два», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

За минувшие сутки российская сторона провела одну гуманитарную акцию в населенном пункте Хшам провинции Дейр-Эз-Зор. Всего местным жителям передали 250 продовольственных наборов общим весом 1,2 тонны.

В конце декабря СМИ сообщили, что Турция атаковала позиции сирийских войск, среди военных Сирии есть жертвы и пострадавшие.