США начали переброску дополнительных войск на Ближний Восток

США приступили к наращиванию американского военного присутствия на Ближнем Востоке, сообщают СМИ.

Новостной портал военно-морского института США сообщил, что «на фоне растущей напряженности с Ираном ВМС США отменяют учения с Марокко».

На Ближний Восток направлены десантный корабль «Батаан» и 26-ой экспедиционный батальон морской пехоты, передает РИА «Новости».

Associated Press со ссылкой на официального представителя 82-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил США подполковника Майка Бернса сообщает, что в Кувейт перебрасывают свыше 4 тыс. военных этой дивизии. 700 из них уже были отправлены в Кувейт на этой неделе, передает ТАСС.

Напомним, в результате убийства американцами командующего спецподразделением иранского Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани обстановка в регионе накалилась.