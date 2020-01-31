Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35

Польша подписала договор с США на покупку 32 самолетов F-35A за 4,6 млрд долларов. Кроме того, согласно соглашению, польские военные также получат логистический и учебный пакеты.

В состав логистического пакета входит восемь тренажеров, запчасти, информационная система управления эксплуатацией самолетов, оборудование для наземного обслуживания, а в состав учебного – обучение летчиков и технического персонала, сообщает РИА «Новости».

На церемонии подписания соглашения присутствовали президент Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий и министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

Отмечается, что первые истребители в рамках контракта будут произведены в 2024 году, а уже в 2026 году ВВС Польши приступят к полноценной эксплуатации F-35. Пока же на аэродром авиабазы в Демблине приземлился демонстрационный экземпляр F-35.

До сих пор на вооружении ВВС Польши находятся истребители МиГ-29 и Су-22 советского производства, именно их и должны заменить F-35.

Ранее сообщалось, что США сделали для Польши скидку на F-35.

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