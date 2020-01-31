В жилом доме во Владивостоке произошел взрыв

В Единой дежурно-диспетчерская службе (ЕДДС) сообщили, что получили информацию о взрыве в одном из жилых домов города Владивостока.

«Да, есть такая информация [о взрыве в жилом доме]», – сообщили в ЕДДС, не уточнив причину произошедшего, передает ТАСС.

В то же время, согласно сводке городской службы скорой медпомощи, за сутки медики выезжали на вызов, связанный со взрывом в жилом доме, где было трое пострадавших.

В пресс-службе администрации Приморского края сообщили, что двоих пострадавших доставили во Владивостокскую клиническую больницу № 2, известную как «Тысячекоечная».

«В «Тысячекоечную» доставлены двое [пострадавших при взрыве в жилом доме], все необходимые манипуляции им проведены. В медучреждении они пробудут несколько дней. Характер травм пока неизвестен», – сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Вместе с тем, по сообщениям местных СМИ, число пострадавших при взрыве колеблется от одного до двух человек, еще один человек погиб.

По словам источника телеканала «Рен-ТВ», взрыв прогремел около 2.00 в пятиэтажном жилом доме по адресу 1-я Поселковая, 29. По предварительным данным, в квартире сработало самодельное взрывное устройство, в которое была переделана страйкбольная граната.

Напомним, в минувшее воскресенье в результате взрыва в жилом доме в Махачкале пострадал ребенок.