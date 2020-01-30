Эксперт: Из-за коронавируса прекращена беспошлинная торговля между Китаем и Казахстаном

Жители Казахстана из-за угрозы коронавируса начали активно раскупать медицинские маски. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД член Общественного совета Алма-Аты Марат Шибутов. По его словам, вспышка вируса в соседнем Китае привела и к прекращению приграничной беспошлинной торговли между двумя странами.

На улицах Алма-Аты людей в медицинских масках пока немного, но этот товар начали активно раскупать в аптеках, – сообщил казахстанский политолог, член городского Общественного совета Марат Шибутов. Вспышка нового смертельного коронавируса в Китае – «очень популярная медийная тема, соцсети и мессенджеры бурлят», отметил эксперт.

«Люди воспринимают это как опасность и соответственно думают, что прекращение сообщения с Китаем поможет в борьбе с распространением этого вируса», – считает Шибутов.

Напомним, что еще в конце прошлой недели премьер Казахстана Аскар Мамин поручил приостановить действие режима 72-часового безвизового пребывания на территории страны для транзитных пассажиров из Китая. Глава правительства республики поручил усилить санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль в аэропортах и пунктах погранперехода.

Накануне казахстанские власти заявили о приостановке пассажирских автобусных перевозок в КНР. С 1 февраля будут приостановлено движение пассажирских поездов, а с 3 февраля – регулярное воздушное сообщение. В четверг казахстанская авиакомпания «Эйр Астана» сообщила о том, что с 3 февраля будут приостановлены полеты в Пекин и центр Синьцзян-Уйгурского автономного района Урумчи.

В четверг министр здравоохранения республики Елжан Биртанов сообщил агентству КазТАГ: людей, прилетающих из Китая в Казахстан, планируют обеспечивать медицинскими масками. «Мы сейчас дополнительно закупили 5 млн масок», – сообщил глава минздрава Казахстана «Производителям масок удастся хорошо подзаработать», – прогнозирует Шибутов.

«С другой стороны, будет закрыт Международный центр пограничного сотрудничества «Хоргос». Это негативно скажется на тех, кто там работает или пользуется его услугами», – заметил собеседник. Центр беспошлинной торговли «Хоргос» расположен в одноименном приграничном селе Алма-Атинской области, близ трансконтинентальной автомагистрали «Западная Европа - Западный Китай».

«Также у студентов продлены каникулы», – добавил Шибутов. Что касается тех студентов, которые проходят обучение в Китае, то собеседник предположил, что в первую очередь вывезут тех, кто находится в Ухани, откуда началось распространение заболевания. «В Китае как минимум обучается 11 тысяч казахских студентов. Но пока экстренной необходимости срочно эвакуировать их нет», – указал Шибутов.

Он добавил, что из 54 человек, госпитализированных ранее в Казахстане с подозрением на вирус, 16 человек уже отпустили по домам.

По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались. Вирус распространился в том числе на приграничные с Россией регионы КНР, попал в Европу.

Добавим, что в четверг член Совета Федерации Григорий Карасин отметил: коронавирус уже оказывает негативное влияние на торгово-экономическое взаимодействие стран - членов Евразийского экономического сообщества, поскольку многие страны объединения, в частности Россия, Казахстан и Киргизия, активно взаимодействуют с Китаем в торгово- экономической сфере.

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