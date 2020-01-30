Россельхознадзор приостановил ввоз экзотических животных из Китая из-за коронавируса

Россельхознадзор с 30 января запретил в Россию ввоз всех видов экзотических и декоративных животных из Китая, сообщила начальник управления ветеринарного надзора при экспортно-импортных операциях, на транспорте и международного сотрудничества Дарина Исакова.

Срок приостановки ввоза животных – один месяц, до выяснения всех обстоятельств, рассказала она РБК.

Напомним, из-за вспышки вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии в Китае умерли 170 человек. Зафиксировано 7711 подтвержденных случаев заболевания.

В России случаи заражения коронавирусом пока не выявлены. С 31 января Россия закроет 16 пунктов пропуска через границу с Китаем, в том числе железнодорожные и автомобильные.

Газета ВЗГЛЯД писала о первых транспортных ограничениях России с Китаем из-за коронавируса.